Dolar
27.05
Euro
29.60
Altın
1,914.08
ETH/USDT
1,849.30
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,838.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etna Yanardağı'nda patlama

İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.

Melike Pala  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Etna Yanardağı'nda patlama

Ankara

İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.

BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.

İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.

Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü
Dilencilerin yeni taktiği aldırdıkları ürünü iade ederek paraya çevirme

Benzer haberler

Etna Yanardağı'nda patlama

Etna Yanardağı'nda patlama

Avrupa'daki kuraklık zeytinyağı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı

İtalya bankaların yüksek karlarına yüzde 40 ek vergi getirecek

İtalya'nın Sardinya adasında devam eden yangınlar nedeniyle 600 kişi tahliye edilecek

İtalya'nın Sardinya adasında devam eden yangınlar nedeniyle 600 kişi tahliye edilecek
İtalya Başbakanı Meloni, müzik grubu Placebo'nun solistine hakaret davası açtı

İtalya Başbakanı Meloni, müzik grubu Placebo'nun solistine hakaret davası açtı
Buffon futbola veda etti

Buffon futbola veda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet