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Dünya

Etiyopya'da seller binlerce kişiyi yerinden etti

Etiyopya'nın batısında aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 16 bin kişinin yerinden olduğu ve yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Gülsüm İncekaya  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Etiyopya'da seller binlerce kişiyi yerinden etti

İstanbul

Devlete ait FBC televizyonuna göre, şiddetli yağmurların neden olduğu seller özellikle Gambella bölgesini etkiledi.

Yerel afet risk yönetimi yetkilisi Gatbel Moon, FBC'ye yaptığı açıklamada, 4 ilçeyi vuran sel nedeniyle çok sayıda ev ile tarım alanının zarar gördüğünü söyledi.

Selden zarar görenlerin daha güvenli bölgelere taşındığını aktaran Gatbel Moon, 16 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini kaydetti.

Moon, selden etkilenenlerin durumunu hafifletmek için yerel yetkililerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Etiyopya'da haziran-ağustos döneminin yağmur mevsimi olmasından dolayı ülkede sık sık sel ve heyelan gibi afetler meydana geliyor.

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