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Dünya

Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyunda konuşmamalarını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamalarını istedi.

Mustafa Deveci  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyunda konuşmamalarını istedi

Ankara

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardığı belirtildi.

Netanyahu'nun kabine üyelerine İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilimden dolayı İsrail için "önemli günler" olduğu mesajını verdiği ifade edildi.

Kabine üyelerini uyaran Netanyahu'nun güvenlik konularının kamuoyu önünde konuşulmamasını istediği kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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