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Dünya

Etiyopya'da çatışmaların sonlandırılması için ara buluculuk görüşmeleri başladı

Etiyopya'da ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmaları sonlandırmak için ara buluculuk görüşmeleri başladı.

Gökhan Kavak   | 08.11.2021
Etiyopya'da çatışmaların sonlandırılması için ara buluculuk görüşmeleri başladı

İstanbul


TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika Birliği'nin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo'nun ara buluculuk görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Reda, "Afrika Boynuzu Elçisi Obasanjo ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirildi ve Etiyopya krizinde Tigray'ın nerede durduğu konusunda bilgi verildi. Güzel bir görüşmeydi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Etiyopya'daki taraflarla görüşmelerine başladı.

Tigray'ın Mekelle şehrinde TPLF temsilcileriyle görüşen Griffiths'in başkent Addis Ababa'ya geçtiği bildirildi.

OHAL ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede OHAL etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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