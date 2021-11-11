Dolar
9.91
Euro
11.34
Altın
1,862.69
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya: Savaş çözüm değil

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, şartlar sağlanması halinde isyancılarla müzakere edebileceklerini belirterek, "Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tufan Aktaş   | 11.11.2021
Etiyopya: Savaş çözüm değil

İstanbul

Addis Standard'ın haberine göre, basın toplantısında konuşan Mufti, Afrika Birliği'nin ortaya koyduğu müzakere çabalarından memnuniyet duyduklarını, Etiyopya'yı bu savaşa isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) mecbur bıraktığını söyledi.

Mufti, "Hükümet, savaşı tasvip etmiyor ve her zaman barışın hakim olmasını istiyor. Hükümetin müzakere masasına oturması için öncelikle karşılanması gereken ön şartlar var. Hükümet, müzakere için hazır olduğunda bunları açıklayacak. Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

TPLF'nin başkente girecek askeri kapasitesinin olmadığını savunan Mufti, yabancı ülke büyükelçiliklerinin Addis Ababa'yı terk etme kararlarının sahaya ilişkin bilgisizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

Mufti, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler personellerine ilişkin bir soruya ise ülkedeki herkesin yasalara uygun davranması gerektiği, yasaları çiğneyen kişilerin etnik kökenine ya da çalıştığı kuruma bakmadıkları cevabını verdi.

Afrika Birliğinin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo, hafta sonu taraflarla görüşmeye başlayarak müzakere çabalarına başlamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkındır devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Benzer haberler

Etiyopya: Savaş çözüm değil

Etiyopya: Savaş çözüm değil

GÖRÜŞ - Etiyopya'daki kriz ve olası bölgesel sonuçları

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den isyancılarla müzakere sinyali

Etiyopya'da isyancılar başkente yaklaşırken barış için müzakere çabaları yoğunlaştı

Etiyopya'da isyancılar başkente yaklaşırken barış için müzakere çabaları yoğunlaştı
BM'den 'Etiyopya büyüyen bir iç savaşa sürükleniyor' uyarısı

BM'den 'Etiyopya büyüyen bir iç savaşa sürükleniyor' uyarısı
Etiyopya'da çatışmaların sonlandırılması için ara buluculuk görüşmeleri başladı

Etiyopya'da çatışmaların sonlandırılması için ara buluculuk görüşmeleri başladı