Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var
Etiyopya, ülkedeki sağlık tesislerinde kullanılmak üzere yaklaşık 130 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Istanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Etiyopya'da Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başında ülkede 4 milyon maske olduğunu ve şu ana kadar sağlık kurumlarına sadece 7 milyon maske ulaştırabildiklerini söyledi.
Gelecek 4 ay içerisinde 130 milyon maskeye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Tadesse, ayrıca, ülkede 221 solunum cihazının bulunduğunu belirtti.
Bakan Tadesse, gerekli standartlarda yerel maske üretimi çabalarının sürdüğünü ve test kapasitesini artırmaya çalıştıklarını aktardı.
100 milyondan fazla insanın yaşadığı Doğu Afrika ülkesinde şimdiye kadar 1257 Kovid-19 vakası görüldü, 12 kişi de virüsten dolayı hayatını kaybetti.