Dolar
38.60
Euro
43.90
Altın
3,413.87
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
94,506.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eta Aquarid meteor yağmuru ile birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi

06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Eta Aquarid meteor yağmuru ile birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi

ABD'nin California eyaletindeki Marin County bölgesine bağlı Inverness kasabasında yer alan Point Reyes Ulusal Deniz Kıyısı'nda, Eta Aquarid meteor yağmurunun şafak öncesi en yoğun anına ulaşmasıyla birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi.

06.05.2025

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında aranan 2 çocuk şüpheli yakalandı
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi

Benzer haberler

Eta Aquarid meteor yağmuru ile birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi

Eta Aquarid meteor yağmuru ile birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet