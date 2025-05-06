Eta Aquarid meteor yağmuru ile birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi
ABD'nin California eyaletindeki Marin County bölgesine bağlı Inverness kasabasında yer alan Point Reyes Ulusal Deniz Kıyısı'nda, Eta Aquarid meteor yağmurunun şafak öncesi en yoğun anına ulaşmasıyla birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi.
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