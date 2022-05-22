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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Han, İslamabad'da yürüyüş çağrısı yaptı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere, 25 Mayıs'ta başkent İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırdı.

Emel Öz   | 22.05.2022
Eski Pakistan Başbakanı Han, İslamabad'da yürüyüş çağrısı yaptı

Peşaver

Han, Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yetkililerin, erken seçimler için yapılacak yürüyüşe karşı çıkmaması gerektiğini söyleyen Han, destekçilerini, erken seçimlerin yapılması amacıyla İslamabad'da 25 Mayıs'ta barışçıl yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Han, yürüyüşün ülkesinin egemenliğinin korunmasına yönelik bir eylem olduğunu belirtti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, görevden alınması konusunda ABD'yi sorumlu tutuyor.

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