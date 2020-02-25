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Dünya

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek öldü

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Halime Afra Aksoy,Aydoğan Kalabalık   | 25.02.2020
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek öldü

Kahire

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu. 13 Nisan 2013'te devrim sırasında göstericilerin öldürülmesi emrini vermekle suçlandığı davada yargılanan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mübarek, duruşma sırasında gazetecilere el salladı. (Arşiv) ( Mohammed Hossam - Anadolu Ajansı )

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

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