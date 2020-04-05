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Dünya

Eski Libya Başbakanı Cibril Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 05.04.2020
Eski Libya Başbakanı Cibril Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır medyasında yer alan habere göre, eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

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