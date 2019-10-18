Euro
6.44
Dolar
5.79
BIST 100
98,578.17
Altın
1,488.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Eski Katalan lider Puigdemont teslim oldu

İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı eski özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, kendi isteğiyle Belçika'da polis karakoluna gitti .

Şerife Çetin   | 18.10.2019
Eski Katalan lider Puigdemont teslim oldu

Brüksel

İspanya tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, kaçak bulunduğu Belçika'da polise teslim oldu.

Puigdemont'un avukatının Belçika basınına yaptığı açıklamaya göre, Puigdemont sabah saatlerinde kendi isteğiyle karakola giderek ifade verdi.

İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont'un İspanya'ya dönmek istemediği, Belçika adaletine güvendiği ifade edildi.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Puigdemont 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçmıştı.

İspanya'daki Yüksek Mahkeme hafta başında Puigdemont için üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler

Benzer haberler

Eski Katalan lider Puigdemont teslim oldu

Eski Katalan lider Puigdemont teslim oldu

Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK

Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

Belçika'da madenci ailede doğup, belediye başkanı olan Türk

Belçika'da madenci ailede doğup, belediye başkanı olan Türk
Belçika'daki Instagram müzesinde herkes 'fenomen'

Belçika'daki Instagram müzesinde herkes 'fenomen'
'Belçika polisi olası bir terör saldırısına hazır değil'

'Belçika polisi olası bir terör saldırısına hazır değil'