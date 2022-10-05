Dolar
18.58
Euro
18.45
Altın
1,706.48
ETH/USDT
1,342.60
BTC/USDT
20,072.00
BIST 100
3,461.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.
logo
Dünya

Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Belçika'da demir yolu ulaşımı çalışanların grevi nedeniyle aksadı, trenlerin dörtte üçü hizmet vermeyi durdurdu.

Selen Temizer   | 05.10.2022
Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Brüksel

Demir yolu sendikaları, federal hükümetin demir yolu bütçesini işçilerin taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamaması, personel eksikliği ve kötüleşen çalışma koşullarıyla mücadeleye daha fazla kaynak ayırmaması gerekçeleriyle 24 saatlik grev yapıyor.

Sendikalardan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 10 yıl için demir yolu bütçesi de dahil olmak üzere bütçeler kararlaştırılıyor. Belçika demir yollarına yeterli mali kaynak sağlaması için hükümete baskı yapmalıyız." denildi.

Ülke genelinde toplu ulaşımı ciddi şekilde aksatan grev nedeniyle güneydeki Namur kentinde ve Lüksemburg'da tren seferleri tamamen durdu.

Yerel saatle dün 22.00'de başlayan grev, bugün aynı saatte sonra erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
"6-7 Ekim olayları"nın 8. yılı
İstinaf, 132 sanıklı KKK darbe girişimi davası kararlarını hukuka uygun buldu
Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

Benzer haberler

Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Belçika'da bazı fırınlar enerji krizi nedeniyle kepenk kapatıyor

Belçika enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor

Belçika'da katı yasalar sayesinde sokaklarda başıboş hayvanlara rastlanmıyor

Belçika'da katı yasalar sayesinde sokaklarda başıboş hayvanlara rastlanmıyor
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı

Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Avrupa'daki enerji krizi gübre üretimini vurdu

Avrupa'daki enerji krizi gübre üretimini vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet