Euro
6.47
Dolar
5.87
BIST 100
98,916.12
Altın
1,506.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Irak Başbakanı İbadi: Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.

Haydar Karaalp   | 10.10.2019
Eski Irak Başbakanı İbadi: Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı

Bağdat

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İbadi, Bağdat'ta bir grup gençle bir araya geldi.

Gösterilere değinen İbadi, "Daha önceleri de gösteriler yapıldı. Ancak bu gösterilerde yeni olan şey, hükümetin buna karşı acımasızca davranması, keskin nişancıların kullanılması ve televizyon kanallarının kapatılması oldu." ifadelerini kullandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin zaman zaman protestocuları dağıtmak için keskin nişancı kullandığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı

Benzer haberler

'Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı'

'Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı'

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
Irak'ta orduya verilen alarm durumuna son verildi

Irak'ta orduya verilen alarm durumuna son verildi
Irak Parlamentosundan il meclislerinin çalışmalarını dondurma kararı

Irak Parlamentosundan il meclislerinin çalışmalarını dondurma kararı