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Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekildi

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, 20 Ekim'de istifa eden Liz Truss'ın ardından başlayan Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık yarışından çekildi.

Zuhal Demirci   | 24.10.2022
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekildi

İngiltere

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç gün içinde hem halk hem de parlamentodaki dost ve meslektaşları arasında parti liderliği için bir kez daha yarışması gerektiğini önerenlerin sayısının kendisini şaşırttığını belirtti.

Muhafazakar Parti'nin 2024'te bir zafer elde etmesi için kendisinin iyi bir konumda olduğuna inandığını vurgulayan Johnson, yarın parti liderliğine adaylığını koyabilmesi için de gerekli olan 102 milletvekilinin desteğini aldığını ifade etti.

Johnson, bu durumda adaylığını koyabileceğini ve başarılı olma şansının da yüksek olduğunu belirtmesine karşın, "Ancak, son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu doğru zaman değil"

Parti liderliği için resmen adaylığını açıklayan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'la görüştüğünü dile getiren Johnson, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü ulusal çıkarlar için bir araya gelebileceğimizi umuyordum. Ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık. Bu nedenle, korkarım ki en iyisi adaylığımın ilerlemesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Takdim edeceğim çok şey olduğuna inanıyorum ama maalesef bu doğru zaman değil."

Boris Johnson'ın adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyordu

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkmıştı.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson'ın resmen adaylığını açıklamasa da eski Başbakanın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Ülkede art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanması üzerine 44 gün görevde kalan Truss 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

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