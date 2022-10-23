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Dünya

Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Slovenya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Lejla Biogradlija   | 23.10.2022
Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Slovenia

Slovenya Devlet Seçim Komisyonu (DVK) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 93'ünün sayıldığı ifade edilerek 7 aday arasından en çok oyu alan 2 adayın 13 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldığı belirtildi.

Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar oyların yüzde 33'ünü, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız kadın aday Natasa Pirc Musar'ın ise oyların 26'sını aldı.

Anketlerde de favori gösterilen Logar ve Pirc Musar, cumhurbaşkanlığı için 13 Kasım'da bir kez daha yarışacak.

Logar, "Gelecek için çalışalım" sloganıyla çıktığı yolda halktan "onay" aldığını dile getirerek, oy veren herkese teşekkür etti.

Pirc Musar da ikinci turun "değerler çatışması" olacağını savunarak, Logar ile aradaki farkın 13 Kasım'da daha belirgin olacağını söyledi.

Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan bir diğer favori aday Sosyal Demokrat Milan Brglez ise oyların 15'ini alırken, ikinci turda Pirc Musar'ı destekleyeceklerinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday arasında yer alan bağımsız aday Vladimir Prebilic yüzde 10, Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar yüzde 5, Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk yüzde 4 ve sol aday Miha Kordis de yüzde 2 oy aldı.

DVK'dan yapılan açıklamada, 1 milyon 696 bin 893 kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 50'lik kısmın oy kullandığı kaydedildi.

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