Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,116.50
BTC/USDT
51,899.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski İngiliz Başbakan Truss, önünün "İngiliz derin devleti" tarafından kesildiğini ileri sürdü

İngiltere'de 49 gün başbakanlık yapan Liz Truss, görevi boyunca Brexit döneminin sloganı olan "Kontrolü geri almak" için çalıştığını ancak kurumsal bir tepki ve "derin devlet" müdahalesiyle karşılaştığını söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Eski İngiliz Başbakan Truss, önünün "İngiliz derin devleti" tarafından kesildiğini ileri sürdü

Londra

Eski İngiliz Başbakan Truss, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen, ülkenin en önemli muhafazakar siyasal etkinliklerinden Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda konuştu.

Göreve geldikten 49 gün sonra istifa ederek İngiltere'nin en kısa başbakanlık yapan siyasetçisi unvanını alan Truss, "bürokratik güçlerin" kurbanı olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"İngiltere büyümüyordu, devlet hizmet veremiyordu. Bu yüzden daha fazlasını yapmak gerekiyordu. Vergileri düşürmeye, insanların Brexit döneminde söylediği gibi 'kontrolü ele almaya' çalıştım. Karşılaştığım şey büyük bir kurumsal tepkiydi ve büyük çoğunluğu devletin kendisinden geldi."

Truss, son 30 yılda İngiltere yönetiminin seçilmiş siyasetçilerden "quango", bürokrat ve avukatlara geçtiğini savunarak, "Demokratik olarak seçilmiş hükümetin siyaset yapamadığını görüyoruz." dedi.

Quango ifadesine de açıklık getiren Truss, "Quango, bir sivil toplum örgütü gibidir. ABD'de ona idari yönetim ya da derin devlet diyorsunuz. Ama İngiltere'de 500'den fazla quango var ve her şeyi onlar yönetiyor." diye konuştu.

Truss, "quango" adını verdiği oluşumlar içinde Bütçe Sorumluluğu Ofisi ve İngiltere Merkez Bankası kuruluşlarının yer aldığını belirterek, "Bu kurumlar temel olarak sınırları içinde çok iyi oldukları statükonun değişmesini istemiyorlar. Ortalama vatandaşın beklentilerini önemsemiyorlar. Bir şeylerin değişmesini ve gücün ellerinden gitmesini istemediler." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de mevcut durumdan çıkarı olan büyük bir grup olduğunu ve bunların çok güçlü olduğunu savunan Truss, kamu kurumlarına, doğru bulmadığı şekilde aktivistlerin atandığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
TBMM heyeti, Filistin'in işgaline ilişkin Türkiye'nin sunumunu takip için Lahey'e gitti
Bakan Bayraktar: İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz
Fatih Belediye Başkanı Turan: İstanbulluların, ihtiyacını görecek, polemik yapmayacak, çalışkan bir başkana ihtiyacı var

Benzer haberler

Eski İngiliz Başbakan Truss, önünün "İngiliz derin devleti" tarafından kesildiğini ileri sürdü

Eski İngiliz Başbakan Truss, önünün "İngiliz derin devleti" tarafından kesildiğini ileri sürdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın İngiltere'ye gidecek

İngiltere Başbakanı'nın, Müslüman karşıtlığına sessiz kalması eleştirildi

ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle 18 Husi hedefini vurduğu duyuruldu

ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle 18 Husi hedefini vurduğu duyuruldu
İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez greve gitti

İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez greve gitti
Bitlis balı, Paris'teki yarışmada "Altın Bal" ödülü aldı

Bitlis balı, Paris'teki yarışmada "Altın Bal" ödülü aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet