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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşuyor.
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Dünya

Eski FTX CEO'su hakkındaki yeni suçlamaları reddetti

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, "Çinli yetkililere rüşvet verdiği" yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Eski FTX CEO'su hakkındaki yeni suçlamaları reddetti Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Bankman-Fried, hakkında hazırlanan 5 ek suçlamayı içeren 13 maddelik iddianameye ilişkin, New York Güney Bölge Mahkemesinde savunma yaptı.

Ocak ayı başında çıktığı duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 ayrı suçu kabul etmeyen Bankman-Fried, "Çinli yetkililere rüşvet verdiği" iddiasının da aralarında bulunduğu yeni suçlamaları reddetti.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.

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