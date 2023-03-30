Eski FTX CEO'su hakkındaki yeni suçlamaları reddetti
Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, "Çinli yetkililere rüşvet verdiği" yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
New York
Bankman-Fried, hakkında hazırlanan 5 ek suçlamayı içeren 13 maddelik iddianameye ilişkin, New York Güney Bölge Mahkemesinde savunma yaptı.
Ocak ayı başında çıktığı duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 ayrı suçu kabul etmeyen Bankman-Fried, "Çinli yetkililere rüşvet verdiği" iddiasının da aralarında bulunduğu yeni suçlamaları reddetti.
Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.
Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.