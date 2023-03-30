Gazze'nin farklı bölgelerinde "ulusal birlik" vurgusuyla 47. Toprak Günü etkinlikleri düzenlendi
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı direnişinin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 47'nci yılı dolayısıyla Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde "ulusal birlik" vurgusuyla düzenlenen etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.
Gazze
Gazze Şehri'nin doğu sınırı yakınlarında Fetih Hareketi dışındaki ulusal siyasi gruplar Toprak Günü'nü kutlamak için bir etkinlik düzenledi.
Yüzlerce kişinin Filistin bayrakları ve üzerinde "Tek Vatan" yazan pankartlar taşıdığı etkinlikte sanatsal gösterilere de yer verildi.
Gazze sınırında konuşlandırılan İsrail ordusu güçleri ise, etkinliğe katılanların üzerine göz yaşartıcı bomba attı.
"Ulusal birlik zorunluluktur"
İslami Cihad Hareketi lideri Halid el-Batş, etkinlikte yaptığı konuşmada "Filistin topraklarında ve dünyada yaşanan değişimlerin gölgesinde, çatışma alanında ulusal birlik bir zorunluluktur." dedi.
Filistinli grupların "direnişin önemine" vurgu yaptığını vurgulayan Batş, "Kurtuluşa giden yol, namlulardan, siperlerden ve tüfekten geçer." ifadelerini kullandı.
İsrail'in tarihi Filistin şehirlerini yok etme ve taciz etme girişimleri konusunda uyarıda bulunan Batş, İsrail'in kurulmasına onay verdiği Ulusal Muhafız Gücü'nün Filistinlileri hedef alacağına, Batı Şeria'da veya Kudüs'te daha fazla masum kanının dökülmesine yol açacağına işaret etti.
Ulusal Birlik Partisi Başkanı Sami Ebu Şahade ise etkinlik sırasında yayınlanan konuşmasında Filistinlileri "ulusal birliği sağlamaya, bölünmeye son vermeye ve birleşmeye, ulusal meseleler etrafında toplanmaya ve Filistin davasında ilerleme sağlamak için ulusal bir strateji geliştirmeye" çağırdı.
Toprak Günü vesilesiyle zeytin ağaçları dikildi
Gazze'nin merkezinde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde, Hamas'ın yönettiği Filistin Tarım Bakanlığı, Toprak Günü'nü anmak için onlarca zeytin ağacının dikildiği bir etkinlik düzenledi.
Bakanlık Sözcüsü Edhem el-Besyoni, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin, Toprak Günü'nü anmak ve Filistin halkının onlarca yıl önce yaptığı fedakarlıkları yeni nesillere aktarmak için gerçekleştirildiğini belirtti.
"İsrail'in Filistin topraklarına ve çiftçilere yönelik ihlallerinde artış" yaşandığını söyleyen Besyoni, bugün etkinlik düzenledikleri yerin de daha önce İsrail saldırılarına maruz kaldığını kaydetti.
Besyoni ayrıca toprağı ağaçlandırdıkça Filistinlilerin vatanlarına bağlılıklarının daha da arttığını sözlerine ekledi.
Gazze hükümetine bağlı Gençlik ve Kültür Genel Müdürlüğü de Gazze'nin kuzeyinde "Zeytin ağaçları gibi toprağımıza kök saldık" başlıklı ulusal bir festival düzenledi.
Prens Nayef bin Abdulaziz Kız Temel Okulunda düzenlenen etkinliğe onlarca kız öğrenci katıldı.
"Filistin'in işgale karşı mücadelesini" anlatan sanat ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı festivalde, katılımcılar Filistin bayrağının renklerini taşıyan uçurtmalar uçururken çok sayıda zeytin ağacı fidanı dikti.
Hamas'tan ulusal birlik çağrısı
Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarına karşı Filistin topraklarını savunmak için ulusal birliğin sağlanması ve "kapsamlı direnişin" güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Filistin halkının haklarını elde etmenin, topraklarını geri kazanmanın ve kutsal mekanları özgürleştirmenin tek yolunun, ulusal birlik ve kapsamlı direniş seçeneğinden geçtiği" kaydedildi.
Hamas'ın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in Kudüs'ün hiçbir yerinde ve Mescid-i Aksa'da egemenliği ve meşruiyeti yoktur. Onları her şekilde koruyacağız ve savunacağız."
Toprak Günü nedir?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.
Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.