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Dünya

Eski Almanya Başbakanı Schröder "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi görüyor

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi.

Erbil Başay  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Eski Almanya Başbakanı Schröder "tükenmişlik sendromu" nedeniyle klinikte tedavi görüyor

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Schröder’in avukatı Hans-Peter Huber, 88 yaşındaki eski başbakanın "tükenmişlik sendromu" nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu doğrulayarak ailesi adına kamuoyundan, müvekkilinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Haberde, Schröder'in ocak ortasında Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisinde "Kuzey Akım 2" bor hattının inşasının araştırılması için kurulan araştırma komisyonuna hastalığı nedeniyle katılmadığı, Schröder'in doktorunun bunun için rapor yazdığı kaydedildi.

Söz konusu raporda, Schröder'e "derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu" teşhisinin konulduğu, eski başbakanın ayrıca, "konsantrasyon ve hafıza problemlerinin yanı sıra uyku bozukluğu" da yaşadığı ifade edildi.

Raporda Schröder'le ilgili "ne şu anda ne de öngörülebilir bir gelecekte bir araştırma komisyonunda uzun ve özellikle kamuoyuna açık bir şekilde ifade vermesinin yükünü fiziksel ve psikolojik olarak kaldıracak durumda olduğu" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Rus şirketlerinde görev almasından dolayı eleştirilmişti

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya'da yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Federal Meclis, Schröder'in eski başbakan olmasından dolayı kendisine verilen bazı özel hakları geri almıştı.

Schröder 1998-2005 döneminde başbakanlık yapmış, 1999-2004 yıllarında SPD Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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