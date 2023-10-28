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Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildi

Ankara

Pence, Las Vegas kentindeki Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun toplantısında 2024'teki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu seçimlere Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını açıklayan Pence, adaylık yarışına devam etmeyeceğini duyurdu.

ABD'de anketlerde diğer adayların gerisinde kaldığı bilinen Pence, "Uzun bir süre düşündükten sonra, bugünden itibaren başkanlık kampanyamı askıya almaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Pence, "Bunun zorlu bir mücadele olacağını hep biliyorduk ama hiç pişman değilim." dedi.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile Ağustos'ta ortaklaşa yaptığı ankette, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 57'si Pence'e olumsuz bakarken yalnızca yüzde 28'inin olumlu bulduğu ortaya konmuştu.

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