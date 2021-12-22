Esed'in saldırısında bacağını kaybeden İdlibli Yasemin'in tek hayali protezle okula devam etmek
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Yasemin Bessüs, protez bacağa kavuşup, uzak kaldığı okuluna devam etmek istiyor.
İdlib
Babasını iki yıl önce kalp krizinden kaybeden Yasemin Bessüs, İdlib'in kuzeyindeki Kemüne Kampı'nda annesi ve 5 kardeşi ile zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Esed rejimine ait savaş uçaklarının 6 yıl önceki saldırısında bir bacağını kaybeden İdlibli Yasemin'in en büyük hayali ise öğretmen olmak.
Annesinin geçimlerini sağlayamadığını ifade eden Yasemin Bessüs, AA muhabirine, hiçbir suçu olmadığı halde saldırıların hedefi olduklarını söyledi.
Bessüs, "Hayalim, protez bir bacağımın olması ve okula gidebilmek. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum. Kendimi bildim bileli ayağım yok." dedi.
Çocuklarla oyun oynamak istediğinde oyuna kabul edilmediğini ifade eden Bessüs, "Anneme, neden diğer çocuklar gibi ayağım yok diye soruyorum. Benim suçum neydi? Neden benim ayağım böyle oldu diye sürekli sorular sordum." şeklinde konuştu.
İdlib’in güney doğusundaki Maarşamarin köyünden göç eden 5 çocuk annesi Mediha Haneş de Esed rejiminin uçak saldırısıyla kızı Yasemin'in bir bacağını kaybettiğini söyledi.
Haneş, Yasemin'i birçok doktora götürdüklerini, herhangi bir sonuca varamadıklarını, tek çözümün protez bacak olduğunu belirtti.
Esed rejimi köylerini ele geçirmeden önce göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Haneş, göç yolunda da uçak saldırılarına uğradıklarını, eşi ve 5 çocuğuyla büyük çile çektiklerini dile getirdi.
Haneş eşini kaybettikten sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını kaydederek, "Yaşam şartları zorlaştı. 15 yaşındaki oğlum bisküvi satarak geçimizi sağlıyor. Allah'ın rahmetinden başka bir şeyimiz yok." diye konuştu.
İdlib'teki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.