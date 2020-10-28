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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 28.10.2020
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti

İdlib

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında Eriha ilçesi ile Belyun, Kefer Avid, Fattira, Sfouhin, İhsim, Sellet, Kastun, Ziyara, Karkur, Fireyke, Zeyzun köylerinde askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşim yerlerine topçu saldırıları düzenledi. 

Eriha Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Hasan el Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi destekçilerinin saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını söyledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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