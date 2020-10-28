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Dünya

Tanzanya'da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy vermeye başladı.

Ekip   | 28.10.2020
Tanzanya'da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı

İstanbul

Tanzanya’nın mevcut cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adaylarından John Magufuli, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tüm Tanzanyalıları oy vermeye çağıran Magufuli, “Barış ve seçimler bizim için önemli ve ülkemizi korumalıyız.” dedi.

İktidarın Zanzibar'daki adayı eski Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi de "Burada bu kadar çok insan olduğu ve görevlerini tam bir barış içinde yerine getirdikleri için mutluyum." şeklinde konuştu.

Devlet başkanlığı için 15 aday yarışıyor

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarıştığı ülkede mevcut Devlet Başkanı John Magufuli, seçimleri kazanarak ikinci dönemde de başkanlık koltuğuna oturmak istiyor.

Ana kara Tanzanya ve Zanzibar takımadalarında yapılacak seçimlerde, ana kara halkı Tanzanya Devlet Başkanı ve milletvekili adayları için oy kullanacak, Zanzibar takımadaları halkı ise Tanzanya Devlet Başkanı, Zanzibar Başkanı ve Zanzibar milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçimlerde iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) en güçlü rakiplerinin muhalif Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA) ile Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) olduğu belirtiliyor.

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