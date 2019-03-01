Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçesine ve Marret Hırme köyü ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçesine gün içinde başlattıkları topçu saldırıları devam ediyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güneydoğu yerleşimlerine ağır saldırı düzenleniyor. Genelde durum kötü. Sadece Han Şeyhun'a en az 60 roket saldırısı oldu ve saldırılar devam ediyor. Şu ana kadar 2 sivil öldü. 4 sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında en az 100 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarını aralıklarla sürdürüyor.

Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.