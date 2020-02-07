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Dünya

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Temır bölgesinde varlığını azalttı

Rusya, Suriye'nin Haseke iline bağlı Tel Temır beldesinde konuşlu güçlerinin bir kısmını çekerek bölgedeki askeri varlığını azalttı.

Ömer Koparan,Mohamad Misto   | 07.02.2020
Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tel Temır bölgesinde varlığını azalttı

Haseke

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de, YPG/PKK işgalindeki Tel Temır beldesinde faaliyet gösteren askerlerinin bir kısmını çekti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temır'de Aralık 2019’da gözlem noktası kuran Rus kuvvetleri, dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 zırhlı aracını belde merkezinden çıkardı.

YPG/PKK işgalindeki bölgede varlığını sürdüren ABD askerleri, 25 Ocak'ta, Tel Temır'daki noktasından hareket ederek M-4 kara yoluna ulaşmak isteyen Rus askeri araçlarının geçişini engellemişti.

Rusya'nın askeri varlığı

Rusya, Suriye’nin kuzeyinde ve Fırat Nehri’nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde de güçlü şekilde varlık gösteriyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti.

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yerleşen Rus güçleri, halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

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