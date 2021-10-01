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Dünya

Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib’deki ateşkesi ihlal ederek zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 01.10.2021
Esed rejiminin İdlib'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü

İdlib

İdlib'in Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, İdlib'in Cisir Suğur ilçesiyle, Kalıb Loze, Miryan, Katrun, İhsim, Um er Riş ve Betinte köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Betinte köyündeki derme çatma şekilde kurulan kampa düzenlenen saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 1’i kadın, 1'i çocuk 5 sivil de yaralandı.

Diğer yandan uçak gözlemevi de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Lazkiye’deki Rusya’ya ait Himeymim Üssü'nden 09.28'de kalkan 2 Rus savaş uçağı, Hama'nın batı kırsalındaki Ziyara köyüne 8 hava saldırısı düzenledi." bilgisi paylaşıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de, Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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