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Dünya

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 4 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 4 sivil daha yaşamını yitirdi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 28.08.2019
Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 4 sivil öldü

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in güneyindeki Masaran köyünde 2, Cercenaz beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti. 

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Temaniye beldesinde bir sivil öldü.

Rejim uçakları, Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih, Marşurin köylerine, Kefrenbil ve Serakib ilçelerine de saldırı düzenledi.

İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

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