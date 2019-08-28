Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
96,030.47
Altın
1,536.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz işverenler istihdam konusunda endişeli

İngiltere’de işverenlerin yaklaşık yüzde 46’sının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra gerekli niteliklere sahip çalışanları bulamamaktan endişe ettiği belirtildi.

Gökhan Kurtaran   | 28.08.2019
İngiliz işverenler istihdam konusunda endişeli

Londra

İngiltere’de işverenlerin yaklaşık yüzde 46’sının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra gerekli niteliklere sahip çalışanları bulamamaktan endişe ettiği belirtildi.

İngiltere İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu’ndan (REC) yapılan açıklamada özellikle kamu sektöründe nitelikli çalışana olan ihtiyacın büyük olduğu belirtilerek, İngiliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık halinde AB çalışanlarının serbest dolaşımını iptal etmesinin işverenleri zor durumda bırakabileceği kaydedildi.

Açıklamada kuruluşun 7 Mayıs – 25 Temmuz'da İngiltere’de yerleşik 609 işverenle istihdam piyasasına ilişkin bir anket yaptığı belirtildi.

Ankete göre İngiltere’de işverenlerin yaklaşık yüzde 46’sının gerekli niteliklere sahip çalışanları önümüzdeki dönemde istihdam etmek konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak REC Politika ve Kampanyalar Direktörü Tom Hadley “AB çalışanları sağlık, sosyal bakım başta olmak üzere tüm istihdam piyasasının entegre bir parçası durumunda. Hükümetin işverenleri ve AB çalışanlarını tatmin edecek mantıklı bir göç politikası uygulaması son derece gerekli.” İfadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti geçtiğimiz hafta AB’den anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor

Benzer haberler

İngiliz işverenler istihdam konusunda endişeli

İngiliz işverenler istihdam konusunda endişeli

'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü

AB İngiltere'den Brexit önerisini 'en kısa sürede' sunmasını istedi

'Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek'

'Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek'
Boris Johnson Kraliçe'den parlamentonun tatil edilmesini istedi

Boris Johnson Kraliçe'den parlamentonun tatil edilmesini istedi
AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı

AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı