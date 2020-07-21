Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
120,117.78
Altın
1,822.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’a nezaket ziyareti gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi.

Ömer Koparan   | 21.07.2020
Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü

El Bab

Esed rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Berata köyüne gece saatlerinde dört Grad füzesiyle saldırdı.

Saldırıda köyde yaşayan iki sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 23 Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 866 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 632, Hindistan'da 587, Meksika'da 301 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Benzer haberler

Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü

Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD yönetiminden Esed rejiminin parlamento seçimlerine tepki

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Esed rejimi halksız ülkede seçime gidiyor

Esed rejimi halksız ülkede seçime gidiyor
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: Azerbaycan yalnız değildir

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: Azerbaycan yalnız değildir