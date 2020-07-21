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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 21.07.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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