Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.