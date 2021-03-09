Euro
9.08
Dolar
7.62
BIST 100
1,549.15
Altın
1,717.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

Ermenistan’da ordunun muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz derinleşirken, muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı krizi çözmemekle eleştirdi.

Ali Cura   | 09.03.2021
Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

ERİVAN

Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınması için Başbakan Nikol Paşinyan’ın imzaladığı kararnameyle ilgili karar vermesi gerektiğini belirtti.

Sarkisyan’ın durumu çözüme kavuşturabilecekken bunu yapmadığını belirten Manukyan, "Bizim cumhurbaşkanımız yok. O, beş yıldızlı sarayda yaşayan zengin bir turist. Bizim bütçemizden, bizim hesabımızdan yaklaşık 170 kişi ona hizmet ediyor. O, bütün dünyayı geziyor ve hiçbir faydası yok." ifadesini kullandı.

Erivan'da protestolar devam ediyor

Başkent Erivan’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet, protesto gösterilerini sürdürüyor.

Ermenistan Parlamentosu önünde akşam polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Parlamento binası yakınında toplanan göstericiler ile polis arasında bir süre arbede yaşandı. Durumun sakinleşmesinin ardından muhalifler, protestolarına devam etti.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

Benzer haberler

Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

Blinken'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'demokratik kurumları destekliyoruz' mesajı

Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'a soruşturma açıldı

Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor
Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor

Dağlık Karabağ'daki havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanının görevden alınmasına ilişkin kararnameyi yine imzalamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanının görevden alınmasına ilişkin kararnameyi yine imzalamadı