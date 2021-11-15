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Bakan Kasapoğlu, Ankara’da “Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ı atadı.

Emre Gürkan Abay   | 15.11.2021
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

Moskova

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.

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