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Dünya

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere Gazze'den destek

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy   | 15.11.2021
İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere Gazze'den destek Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Fetih Hareketine bağlı "Tutuklular, Yaralılar ve Şehitler Komiserliği" tarafından düzenlenen eylemde, göstericiler Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları destekleyen sloganlar atan göstericiler, açlık grevini sürdüren 5 tutuklu ile İsrail hapishanelerinde sağlık durumu kötü olan bazı Filistinlilerin de resimlerini taşıdı.

Komiserlik Sözcüsü Neşet el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü eylemin, İsrail hapishanelerindeki hasta ve açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için düzenlendiğini belirtti.

Filistinli tutukluların, özgürlük, ailelerine ve evlerine dönme hakkı olduğunu kaydeden Vahidi, uluslararası topluma ve insani yardım örgütlerine, tutukluların hayatlarını kurtarmak için ciddi şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Heyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Kayid el-Fesfus 124, Ala el-Arec 100, Hişam İsmail Ebu Hevaş 100, İyad el-Herimi 54 ve Lüey el-Aşkar ise 36 gündür açlık grevine devam ediyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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