Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 22.09.2019
Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

New York

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de düzenlenen yemekte buluştu.

Basına kapalı yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

'Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin üreticisi olmak istiyoruz'

'Karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar'

'Karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili 'tbt' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili 'tbt' paylaşımı
Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür