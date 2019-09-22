Erdoğan ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
New York
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de düzenlenen yemekte buluştu.
Basına kapalı yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.