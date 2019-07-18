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Dünya

Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu   | 18.07.2019
Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Adli Tıp Kurumundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıda, başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan yaşamını yitirdi.

Ramazan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan alınarak, ailesine teslim edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı

Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.



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