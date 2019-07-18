Kandil'e hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Ankara
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.