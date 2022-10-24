Dolar
18.61
Euro
18.27
Altın
1,647.79
ETH/USDT
1,350.30
BTC/USDT
19,409.00
BIST 100
3,989.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş   | 24.10.2022
Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Berlin

S&P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44,1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44,7 puana gerilemesi yönündeydi.

Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44,9’a, imalat sanayi PMI da 47,8'den 45,7’ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya’da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Eşi vefat eden sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara konut projesi
Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen ilçe sağlıklı suya kavuştu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki gerilemeyi derinleştiriyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Şirketler yeni kredi almakta zorlanıyor

AB Liderler Zirvesi: Ukrayna ile güçlü dayanışma ve enerji krizi için 'arayışa devam'

Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı

Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı
Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu
AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı

AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet