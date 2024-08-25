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Dünya

Endonezya'nın Ternate Adası'nda sel nedeniyle 11 kişi öldü

Endonezya'nın doğusundaki Ternate Adası'nda aşırı yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.

Aynur Şeyma Asan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Endonezya'nın Ternate Adası'nda sel nedeniyle 11 kişi öldü

Ternate Island

Arama kurtarma ekibinden yetkililer, Ada'daki şiddetli yağışların ani sele neden olduğunu belirtti.

Yetkililer, selin vurduğu Rua köyünde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Onlarca konut ve binanın hasar gördüğünü kaydeden yetkililer, köye giden ana yolun da ulaşıma kapandığını bildirdi.

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