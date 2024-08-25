Endonezya'nın Ternate Adası'nda sel nedeniyle 11 kişi öldü
Endonezya'nın doğusundaki Ternate Adası'nda aşırı yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.
Ternate Island
Arama kurtarma ekibinden yetkililer, Ada'daki şiddetli yağışların ani sele neden olduğunu belirtti.
Yetkililer, selin vurduğu Rua köyünde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Onlarca konut ve binanın hasar gördüğünü kaydeden yetkililer, köye giden ana yolun da ulaşıma kapandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.