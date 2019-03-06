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Dünya

Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Endonezya'da maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Mahmut Atanur  | 06.03.2019
Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Jakarta Raya

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki Bakan köyünde kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda ölü sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.

Nugroho, daha önce de 20 olarak açıklanan sağ kurtulanların sayısını 18 olarak düzeltirken, halen toprak altında kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakamın olmamasından dolayı can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bölge yetkilileri de kimlik tespiti yapılan cesetlerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının 11 Mart'a kadar devam edeceği maden sahasında, meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

5 büyüklüğünde deprem

Öte yandan ülkenin Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Maluku bölgesinin 39 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 33 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı. 

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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