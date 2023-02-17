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Antakya’daki Defne apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Ortadoğu ülkeleri deprem sonrası hangi yardım faaliyetlerinde bulundu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye yardım faaliyetleri başladı. Ortadoğu ülkelerinden gelen destekleri ve bu desteklerin anlamını Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk

17.02.2023
Ortadoğu ülkeleri deprem sonrası hangi yardım faaliyetlerinde bulundu?

11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
Tayvanlı arama-kurtarma ekibi enkazda 'Dinlenmek yok' parolasıyla hayat kurtarmak için çalıştı
Prof. Dr. Barış Çallı, deprem sonrası atık yönetiminin önemine dikkati çekti
Deprem bölgesinde 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor
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