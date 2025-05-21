Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından 1600 metre yüksekliğe kül püskürttü.
Ankara
Antara News'in haberine göre, Yanardağ Gözlem Postası (PGA), patlamanın yerel saatle sabah sularında olduğunu açıkladı.
Açıklamada, deniz seviyesinden 1087 metre yüksekliğindeki yanardağın, patlamanın ardından 1600 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bildirildi.
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Yetkililer, yanardağ çevresinde yaşayanlara maske takmaları uyarısında bulundu.
Dukono Yanardağı, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.