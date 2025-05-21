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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa: Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek daha endişe ve acı verici hal aldığını belirterek, insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Barış Seçkin  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Papa: Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor

Vatikan

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak 8 Mayıs'taki Konklav'da seçilen Papa 14. Leo, bu göreve geldikten sonra bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi.

Papaların çarşamba günleri genellikle Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda konuşan Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acılara dikkati çeken Papa, "Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum." diye konuştu.

Papa, inananlardan da her gün barış için dua etmelerini istedi, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini söyledi.

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Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasıyla çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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