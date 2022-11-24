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Dünya

Endonezya'daki depremde kayıp 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Endonezya'da 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, kayıp olduğu belirtilen 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.11.2022
Endonezya'daki depremde kayıp 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ankara

Antara News'in haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Widodo, bölgedeki kayıp 39 kişi bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti

​​​​​​​ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21 Kasım'da, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmamıştı.

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