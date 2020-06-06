Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 993 arttı ve şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısına ulaşıldı.

Mahmut Atanur   | 06.06.2020
Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Cakarta

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısına ulaşıldı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 993 artarak 30 bin 514'e yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 31 artışla 1801'e, iyileşenlerin sayısının da 464 artışla 9 bin 907'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

Bu arada başkent Cakarta dahil birçok bölgede tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

Hükümet, planlanan kademeli geçişlerle ağustos başında, ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1200 arttı
Başkentliler piknik ve mesire alanlarında nefes aldı
Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi

Benzer haberler

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kovid-19 sürecinde hareketsizliğe 'tele rehabilitasyon' yöntemiyle çözüm

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bini geçti
Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu
Kovid-19 salgınının vurduğu Amerikan iş gücü piyasasında normalleşme sinyali

Kovid-19 salgınının vurduğu Amerikan iş gücü piyasasında normalleşme sinyali