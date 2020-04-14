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Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Endonezya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

Mahmut Atanur   | 14.04.2020
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ulusal afet ilan edildi Fotoğraf: Anton Raharjo /AA

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tempo gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal afet kararı aldı.

Ulusal afet kararı ile ülke genelinde giderek artan vaka ile can kayıplarının önüne geçilmesinin ve virüsün sosyal hayat ve ekonomiye etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Bazı bölgelerde "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" uygulanmaya başlandı

Öte yandan merkezi hükümetin salgınla mücadele kapsamında düzenlediği "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" başkent Cakarta ile birlikte diğer bazı bölgelerde de uygulanmaya başlandı.

Ülkede dün itibariyle vaka sayısının 4557’ye, can kaybının ise 399’a yükseldiği bildirilmişti.

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