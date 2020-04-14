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Dünya, Koronavirüs

Katar Kovid-19'un Körfez krizinin çözümünde fırsata dönüştürülmesini istedi

Katar, Körfez krizinde istenilen çözüme ulaşmak için Kovid-19 salgınının fırsata dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 14.04.2020
Katar Kovid-19'un Körfez krizinin çözümünde fırsata dönüştürülmesini istedi Fotoğraf: Serdar Bitmez /AA

Doha


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulva el-Hatır, Londra merkezli Al Araby Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Körfez krizinde buzların eridiğine dair bir işaret görmüyor." dedi. 

"Salgının, Körfez krizinde istenen çözüme ulaşmak için taraflar arasında yakınlaşma fırsatına dönüştürülmesi" çağrısı yapan Hatır, böyle bir dönemde özellikle komşu ülkelerin iş birliği yapması gerektiğine işaret etti.

Katar'ın salgın süresince diğer ülkelere yaptığı yardımlardan da bahseden Hatır, Katar Hava Yolları'nın farklı ülkelerin vatandaşlarının tahliyesinde uluslararası bir rol oynadığını ve salgın nedeniyle toplamda 1 milyon kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

"Katar, İtalya'ya tıbbi destek sağlanması için hava köprüsü kurdu"

Hatır Katar'ın ayrıca on binlerce kişinin salgın nedeniyle vefat ettiği İtalya'ya tıbbi destek sağlanması için hava köprüsü kurduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.


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