Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli istihdamı yapılmayacak
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıl kamu personeli istihdamı yapılmayacağı bildirildi.
Cakarta
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Endonezya İdari ve Bürokratik Reform Bakanı Tjahjo Kumolo, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 2020 ve 2021 için kamu kurumlarına yeni personel alımının durdurulması kararı aldıklarını belirtti.
Kumolo, salgın nedeniyle bu yıl iptal edilen kamu personeli seçme sınavının 2021 için yeniden başvuruya açılacağını ifade etti.
Şu ana kadar kurumlara başvuru yapmış adayların mülakatlarının da ertelendiği bilgisini paylaşan Kumolo, ancak ihtiyaca bağlı olarak gelecek yıl personel alımının gündemlerinde olabileceğini kaydetti.
Kumolo, polis ve askeri okullar gibi çeşitli kurumların ise bu durumdan muaf tutulduğunun altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.