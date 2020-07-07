Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılıyor TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı
logo
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da çok sayıda Kırım Tatarını gözaltına almasına tepki gösterdi.

Talha Yavuz   | 07.07.2020
Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

Ankara

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna vatandaşlarına uyguladığı süregelen baskının devamı olduğu belirtildi. 

Ukrayna ve diğer demokratik ülkelerde normal kabul edilen olayların Kırım'da terörist aktivite olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, Müslüman Tatarların evlerinin aranmasının dini zulmün kanıtı olduğu kaydedildi.

Rusya'nın, Kırım'ın yerli halkına karşı uyguladığı baskıyı durdurarak uluslararası hukuki yükümlülüklerine uymaya davet edildiği açıklamada, uluslararası toplum da Kırım halkının haklarını ve özgürlüklerini korumayı sürdürmeye ve yarımadadaki insan hakları ihlallerinin durması için Rusya'ya baskıyı artırmaya çağrıldı.

Rus güvenlik güçleri Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bini geçti
Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak
'Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellendi
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

'Rusya bütün Kırım Tatarlarına terörist muamelesi yapmaya çalışıyor'

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Rusya, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı uluslararası yardımlara kapatmakla tehdit ediyor

Rusya, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı uluslararası yardımlara kapatmakla tehdit ediyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti