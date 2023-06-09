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Dünya

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlama meydana geldi.

Çağla Güngör  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti

Ankara

Malaymail'in haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı’ndan püsküren kül tabakası 3 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Sabah saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, halka, yanardağ kraterinin beş kilometre yakınında bulunmamaları uyarısında bulundu.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

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