Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlama meydana geldi.
Ankara
Malaymail'in haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı’ndan püsküren kül tabakası 3 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Sabah saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yetkililer, halka, yanardağ kraterinin beş kilometre yakınında bulunmamaları uyarısında bulundu.
Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.