Dolar
23.61
Euro
25.52
Altın
1,963.16
ETH/USDT
1,744.00
BTC/USDT
26,121.00
BIST 100
5,495.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü ve Ekrem Memnun ve oyunculardan Olcay Çakır Turgut, grup maçları öncesi Lübliyana Storice Arena’da açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından yaşanan selden 17 bin kişinin etkilendiğini ve bu sayının 40 bine yükselebileceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir

Cenevre

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Kahovka Barajı'nın yıkılması sonrasında bölgedeki yerleşim yerlerinin yanı sıra 60 kilometre uzaklıktaki Herson şehrinin de su altında kalmasının dehşet verici olduğunu söyledi.

Mantoo, "Ukraynalı yetkililere göre, Herson bölgesindeki 80 kasaba ve köyün yanı sıra binlerce hektar tarım arazisi su altında veya kısmen su altında kaldı. Ukrayna hükümetinin kontrol ettiği bölgede yaklaşık 17 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi ancak bunun yaklaşık 40 bin kişiye çıkabileceği ifade ediliyor." dedi.

Rusya'nın geçici askeri kontrolü altındaki bölgelerde bulunan binlerce kişinin de bundan etkilendiğini söyleyen Mantoo, "Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 kişi bölgeden tahliye edildi veya bölgeyi terk etti." ifadesini kullandı.

Mantoo, bölgede temiz su, sanitasyon ve hijyenin en önemli ihtiyaçlar olduğunu belirterek buradaki yüz binlerce kişinin güvenli içme suyuna erişemediğini kaydetti.

Bölgede suların çekilmesiyle ciddi insani sonuçların ortaya çıkacağını da vurgulayan Mantoo, Herson bölgesinin ülkede kara mayınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri olduğuna da işaret etti.

Bölgede içme suyuna erişimde sorun yaşanıyor

Toplantıya çevrim içi katılan BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown ise bölgede dramatik bir durumun yaşandığını ve çok hızlı gelişen selin insanları şaşırttığını aktardı.

Bölgede içme suyuna erişimde büyük sorun olduğunu söyleyen Brown, yerinden edilen insanlar için daha fazla gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Brown, yaşanan sel nedeniyle evlerin su altında kaldığını ve çevrenin tahrip edildiğini belirterek bölgenin önemli ve acil ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mekke Yolu" projesiyle Türk hacı adayları işlemlerini İstanbul'da yaptırıyor
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konut projesiyle ilgili çalışma yapılıyor
Bolu ve Düzce'de 486 orman işçisi kadroya geçti
TİKA'dan Ukrayna'daki çocuk hastanesine tıbbi cihaz desteği
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Guterres: Dijital alanda nefret ve yalanların yayılması ciddi küresel zarara neden oluyor

Guterres: Dijital alanda nefret ve yalanların yayılması ciddi küresel zarara neden oluyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeli

Etiyopya: Yardımların durdurulması yoksulluğu ve insani krizi büyütecek

BM: Ukrayna'daki insani durum Kahovka Barajı'nın yıkılmasından öncesine göre "çok daha kötü"

BM: Ukrayna'daki insani durum Kahovka Barajı'nın yıkılmasından öncesine göre "çok daha kötü"
UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi

UAEA, Zaporijya’daki reaktörleri soğutan su seviyesinde düşüşün sürdüğünü bildirdi
BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir

BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet